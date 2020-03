VP Bank voit son bénéfice progresser de plus d'un tiers en 2019

Zurich (awp) - VP Bank a enregistré une hausse de plus d'un tiers (+34,4%) du bénéfice net en 2019 à 73,5 millions de francs suisses. La banque a profité à la fois d'une solide performance opérationnelle et d'une évolution positive sur les marchés financiers, a-t-elle indiqué mardi.

Le produit d'exploitation s'est inscrit en hausse de 12,7% à 327,8 millions.

VP Bank a bénéficié de la bonne marche des opérations de commission et services, dont le produit s'est inscrit en hausse de 10,4% à 137,2 millions, ainsi que de celle des activités de négoce (+10,9%) à 61,0 millions. Les opérations d'intérêt ont rapporté 115,1 millions (+3,7%).

Les charges opérationnelles ont atteint 244,8 millions (+5,4%).

Le ratio coûts sur revenus a reculé à 67,6%, contre 75,8% un an plus tôt. Le ratio de fonds propres durs (tier 1) s'est fixé à 20,2% et le ratio de levier à 7,1%.

L'afflux net d'argent nouveau a également connu une évolution positive à 2,3 milliards. En incluant les actifs de la clientèle de Catella Bank, auquel VP Bank a racheté l'activité banque privée, l'afflux clientèle a atteint 3,2 milliards (+7,7%). Les actifs sous gestion ont progressé de 14,7% à 47,6 milliards.

VP Bank proposera un dividende inchangé à 5,5 francs suisses par titre.

La banque s'attend à ce que l'exercice en cours soit une année de transition. L'influence du coronavirus sur les marchés financiers risque d'être néfaste pour les activités, raison pour laquelle l'objectif de bénéfice de 80 millions de francs suisses sera "difficile à atteindre".

