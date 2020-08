VP Bank voit son bénéfice semestriel s'effondrer, objectifs reportés

Zurich (awp) - Le groupe VP Bank a bouclé les six premiers mois de 2020 sur un bénéfice net de 14,4 millions de francs suisses, moins de la moitié de celui réalisé un an plus tôt. L'établissement liechtensteinois coté à la Bourse suisse confirme ses objectifs stratégiques, mais en repoussant le calendrier en raison du coronavirus.

Le produit d'exploitation réalisé entre janvier et fin juin a progressé de 2,5% sur un an à 166,8 millions de francs suisses, une performance portée par l'ensemble des activités, précise VP Bank mardi dans un communiqué.

L'envolée de 19,2% des coûts d'exploitation, due à un correctif de valeur sur une position de crédit, a plombé le résultat semestriel qui a plongé de près de 60%. Les charges opérationnelles ont quant à elles pu être réduites, menant à une amélioration du ratio coûts/revenus à 66,1%, contre 68,6% un an plus tôt.

Pendant la période sous revue, VP Bank a récolté 952,5 millions d'argent frais, moins que les 1,2 milliard rapportés sur la même période un an plus tôt. La masse sous gestion s'est effritée de 7,6% par rapport au bouclement de 2019 à 6,40 milliards de francs suisses.

Malgré les difficultés liées au contexte actuel, la banque liechtensteinoise a confirmé ses objectifs stratégiques, à savoir, un afflux de capitaux d'au moins 4%, une marge bénéficiaire d'au moins 15 points de base (pb), un ratio coûts/revenus inférieur à 70% et un ratio de fonds propres durs (Tier 1) de plus de 20%.

En raison des effets de la crise de Covid-19, ceux-ci ont toutefois été reportés à 2026.

