Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** LUNDI 30 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES/BRUXELLES - Reprise des négociations par vidéoconférence entre le Royaume-Uni et l'UE sur le Brexit, interrompues par la crise du coronavirus GENÈVE - OMS / conférence de presse sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation (première estimation) / mars BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / mars SOCIÉTÉS : PARIS - Vranken-Pommery / résultats annuels PARIS - Quadient (ex-Neopost) / Résultats annuels (après Bourse) MARDI 31 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCE - Nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites INDICATEURS ÉCONOMIQUES TOKYO - Ventes au détail / février PEKIN - Indices PMI officiels / février BERLIN - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / mars LONDRES - 10h30 PIB révisé / T4 BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / mars WASHINGTON - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / janvier - 16h00 Indice de confiance du consommateur / mars MERCREDI 1er AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - Immatriculations automobiles de mars - CCFA PEKIN - Indice PMI Caixin manufacturier définitif / mars PARIS - 09h50 Indice PMI Markit manufacturier / mars BERLIN - 09h55 Indice PMI Markit manufacturier / mars LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit manufacturier définitif / mars BRUXELLES - 11h00 Taux de chômage / février WASHINGTON - 14h15 Créations d'emploi du secteur privé ADP / mars WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / mars SOCIÉTÉS Maurel et Prom / Résultats annuels (avant-Bourse) JEUDI 2 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion des ministres de Affaires étrangères des pays membres de l'Otan (jusqu'au 3 avril) PARIS - 14h00 / Nombre de décès quotidiens par département en mars (Insee) INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Commerce extérieur / février - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine du 23 mars - 16h00 Commandes à l'industrie / février SOCIÉTÉS PARIS - Arkema / Journée investisseurs - SMCP / Journée investisseurs STOCKHOLM - H&M / résultats du T1 (1er Déc 2019 – 29 Fév. 2020) VENDREDI 3 AVRIL SAMEDI 4 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête. DIMANCHE 5 AVRIL ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)

