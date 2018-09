Agenda economique du lundi 10 septembre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS - 08h30 Indicateur de conjoncture de la Banque de France (2e projection du PIB du T3) - 14h50 Adjudication de BTF - Université d'été de la Défense (également mardi) TOKYO - PIB révisé / T2 PEKIN - Inflation / août BRUXELLES - 10h30 Indice Sentix zone euro / septembre - Rencontre entre Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce, et Robert Lightizer, représentant américain au Commerce LONDRES - 10h30 Production industrielle / juillet - 10h30 Balance commerciale / juillet Sociétés : - 07h30 Air France-KLM / trafic d'août - Assystem / résultats du S1 (après Bourse) - Vranken Pommery / résultats du S1 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

