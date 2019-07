Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires consolidé de Vranken-Pommery Monopole au premier semestre 2019 s'établit à 87 millions d'euros, en retrait de 7,6% à périmètre comparable. Les ventes en France ont été impactées par les effets de la Loi Egalim qui modifie profondément le fonctionnement de la distribution par l'encadrement des promotions, et accroit fortement la saisonnalité de l'activité au profit du second semestre, notamment pour le Champagne.Le poids des filiales étrangères du groupe se renforce. L'export progresse de 4,2% et représente 56,5% du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2019.Vranken-Pommery Monopole confirme sa stratégie de développement à l'international qui s'appuie sur ses 9 filiales. Le prestige de Pommery & Greno favorise la reconnaissance par les marchés de l'ensemble du portefeuille de marques du groupe.A mi-juillet, tous les vignobles du groupe présentent des conditions hydrométriques, d'ensoleillement et sanitaires satisfaisantes