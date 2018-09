Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vranken-Pommery Monopole vient de publier ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe de vins de Champagne a publié un résultat net de -3,9 millions d’euros sur la période, un chiffre en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2017. La société indique que ce résultat négatif est lié à la grande saisonnalité des ventes de Champagne. Les deux tiers sont réalisés au second semestre.De son côté, le résultat opérationnel a plus que doublé à 4,7 millions d'euros " et ce, en l'absence de la quote-part des résultats de Listel SAS qui était mis en équivalence en 2017 ", précise Vranken-Pommery Monopole.Enfin, le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2018 s'établit à 94,8 millions d'euros, en retrait de 6,5%. Il est la conséquence de l'arrêt de la commercialisation de Listel et du report au second semestre des ventes interprofessionnelles. Hors ces impacts, l'activité commerciale récurrente du groupe a généré un chiffre d'affaires en hausse de 6,3%.Les filiales étrangères et le commerce export ont progressé de manière significative sur les derniers exercices pour dépasser au premier semestre 2018 les ventes en France et représenter 51,2% des ventes du groupe.