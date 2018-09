VRANKEN-POMMERY : premier semestre pétillant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vranken-Pommery Monopole gagne 1,26% à 24,10 euros après la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes et de perspectives encourageantes. La maison de Champagne a accusé sur les premiers mois de l'exercice 2018 une perte nette de 3,9 millions d'euros contre -4,4 millions un an plus tôt. Dans une note publiée ce matin, Gilbert Dupont rappelle qu'il tablait sur une perte plus lourde, soit de 4,1 millions.La société indique que ce résultat négatif est lié à la grande saisonnalité des ventes de Champagne. Les deux tiers sont en effet réalisés au second semestre.De son côté, le résultat opérationnel a plus que doublé à 4,7 millions d'euros. La marge opérationnelle a grimpé de trois points à 6,2%.Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 94,8 millions d'euros, en retrait de 6,5%. Il est la conséquence de l'arrêt de la commercialisation de Listel et du report au second semestre des ventes interprofessionnelles.Hors ces impacts, l'activité commerciale récurrente du groupe a généré un chiffre d'affaires en hausse de 6,3%.Les filiales étrangères et le commerce export ont progressé de manière significative sur les derniers exercices pour dépasser au premier semestre 2018 les ventes en France et représenter 51,2% des ventes du groupe.Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours de 26,4 à 27,4 euros tout en confirmant sa recommandation Accumuler sur le titre. Le courtier salue la progression de la marge opérationnelle des deux pôles du groupe.La division Champagne a gagné 2,4 points à 5,2% mais surtout, la division Rosé a grimpé de 10,8 points à 16,6%, sous l'effet d'une bonne performance et de la revalorisation des stocks.Dans un marché qui reste mitigé en France (particulièrement en région Ile de France) et en Europe, le groupe continue d'afficher une belle dynamique à l'international et devrait profiter d'une belle saison d'été dans l'activité Rosé, estime le bureau d'études.En considération de l'avance opérationnelle prise au premier semestre, le courtier a relevé ses estimations d'environ 7% pour 2018 et 2019.