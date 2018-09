Vranken Pommery Monopole : POMMERY MONOPOLE - Forte progression du Résultat Opérationnel Courant à 5,9 M (+83%)

Communiqué financier

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 de 94,8 M€

Forte progression du Résultat Opérationnel Courant à 5,9 M€ (+83%)

Reims, le 10 septembre 2018

Le Conseil d'Administration de Vranken-Pommery Monopole s'est réuni le 10 septembre 2018 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2018.

Comptes consolidés

(en million d'euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation n/n-1 Chiffre d'Affaires 94,8 101,4 -6,5% Résultat Opérationnel Courant 5,9 3,2 +82,7% Résultat Opérationnel 4,7 2,2 +109,7% Résultat Financier -9,9 -9,7 n.s. Résultat Net -3,9 -4,4 +10,5% Part du Groupe -3,9 -4,4 +10,5%

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2018 de Vranken-Pommery Monopole s'établit à 94,8M€, en retrait de 6,5%. Il est la conséquence de l'arrêt de la commercialisation de Listel et du report au second semestre des ventes interprofessionnelles. Hors ces impacts, l'activité commerciale récurrente du groupe a été très soutenue et a généré un chiffre d'affaires en hausse de 6,3%.

Les filiales étrangères et le commerce export ont progressé de manière significative sur les derniers exercices pour dépasser au premier semestre 2018 les ventes en France et représenter 51,2% des ventes du groupe.

Le résultat opérationnel courant du groupe s'établit à 5,9M€, en hausse de 83%.

Vranken-Pommery Monopole continue de bénéficier de la bonne progression des ventes des marques de Champagne (Vranken et Pommery & Greno), du Château de Provence (La Gordonne), et du Domaine de Camargue (Pink Flamingo du Domaine Royal de Jarras).



Le résultat positif du premier semestre vient conforter la pertinence de la stratégie mise en place ces trois dernières années.

Toutes les zones géographiques contribuent à la croissance du résultat opérationnel courant.

L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique augmentent fortement leurs contributions grâce au développement commercial mené ces dernières années. En France et en Europe, Vranken-Pommery Monopole renforce ses investissements commerciaux pour étendre la notoriété de ses marques.

Le Groupe mène parallèlement une politique de charges d'exploitation maîtrisées, comme en atteste la renégociation des engagements sociaux qui a entraîné la reprise de 2,3 M€ de provisions au cours du premier semestre 2018.

Le résultat opérationnel a plus que doublé à 4,7 M€ et ce, en l'absence de la quote-part des résultats de Listel SAS qui était mis en équivalence en 2017.

Le résultat net progresse de 11% à -3,9M€, négatif compte tenu de la grande saisonnalité des ventes de Champagne. Les deux tiers sont réalisés au second semestre.

Le nouvel emprunt obligataire de 50 M€, émis le 30 juillet dernier, avec une maturité de 7 ans, sans clause de step up, a permis à Vranken-Pommery Monopole de sécuriser sa dette en allongeant sa maturité.

Perspectives

Vendanges

La période des vendanges est cruciale pour le groupe implanté dans 4 régions européennes.

Champagne : Les rendements ont été fixés à 10 800 kg par hectare et les vendanges 2018 s'annoncent exceptionnelles en qualité. Le volume rentré permettra de couvrir les ventes projetées par la profession à l'horizon 2020-2021



Provence : La pression du mildiou a été très forte sur la récolte. Les vendanges seront donc limitées en volume. Château La Gordonne dispose cependant de stocks suffisants pour faire face à la croissance de ses ventes en 2019.



Camargue : Les investissements significatifs dans la gestion de l'eau, essentielle pour le terroir des Sables, ont permis au Domaine Royal de Jarras de retrouver un rendement appréciable après trois années de sécheresse.



Douro Valley : Une légère baisse des rendements devrait être constatée. La qualité attendue sera au rendez-vous.

Ventes

La politique d'innovation constante du Groupe permet une mise en marché pertinente de nouveaux produits attractifs : "Brut Nature" de Champagne Vranken, Royal Blue Sky et Apanage Blanc de Blancs de Champagne Pommery & Greno, Sparkling Wines de Louis Pommery California et England, Sparkling Wine Brut de France (premières ventes prévues en fin d'année 2018), Douro Wine Terras do Grifo.





Prochaine communication



Publication du chiffre d'affaires annuel 2018 : 28 janvier 2019



A propos de Vranken-Pommery Monopole :

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois.

Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue Domaine Royal de Jarras, et Provence Chateau La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, et Brut de France.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

