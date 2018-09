Vranken Pommery Monopole : POMMERY MONOPOLE - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Communiqué de Presse



MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018



Reims, le 10 septembre 2018

La Société Vranken-Pommery Monopole a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Rapport Financier Semestriel 2018 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la société :

Vranken-Pommery Monopole : www.vrankenpommery.com

Rubrique : Communication Corporate / Informations Réglementées / Rapports Financiers

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois.

Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe.

Son portefeuille de marques comprend :

les grandes marques de Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK & CO MONOPOLE et CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE ;

les marques de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DO GRIFO ;

les Rosés Sable de Camargue DOMAINE ROYAL DE JARRAS et Côtes de Provence CHATEAU LA GORDONNE.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+ 33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

