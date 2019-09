Vranken-Pommery : le ROC retraité semestriel en hausse

12/09/2019 | 17:49

Le groupe Vranken-Pommery annonce, ce jeudi soir et pour le premier semestre de son exercice, un résultat opérationnel courant de 3,8 millions d'euros, en hausse, en données comparables, de +11,8%.



Le chiffre d'affaires consolidé s'établit pour sa part à 87 millions d'euros, en retrait de -7,6% à périmètre comparable. “Les ventes en France ont été impactées par les effets de la Loi Egalim qui modifie profondément le fonctionnement de la distribution par l'encadrement des promotions, et accroît fortement la saisonnalité de l'activité au profit du second semestre, notamment pour le Champagne”, commente le groupe.



Le résultat net part du groupe est pour sa part stable, en perte de 6 millions d'euros, “conséquence de la grande saisonnalité des ventes de Champagne (renforcée par la loi Egalim) dont plus des deux tiers sont réalisés au second semestre”.





