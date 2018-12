EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

VZ Holding AG: Changement au sein la Direction du Groupe VZ



03.12.2018 / 06:50 CET/CEST

Communiqué de presse

Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0028200837



Changement au sein la Direction du Groupe VZ



Zurich, le 3 décembre 2018 - Urs Feldmann est membre de la Direction du Groupe VZ depuis 2000 et dirige le secteur de la clientèle entreprises depuis 2013. Fin avril 2019, il quittera la Direction du Groupe à sa demande pour se concentrer sur la direction du secteur « People Development and Recruiting » à l'échelle du Groupe. Le Conseil d'administration a nommé Simon Tellenbach pour lui succéder à la tête du secteur de la clientèle entreprises et à la Direction. Titulaire d'un diplôme fédéral de gérant de caisse de pension, Simon Tellenbach est également Certified International Investment Analyst (CIIA) et économiste d'entreprise HES. Il a rejoint VZ en 2005. Simon Tellenbach dirige actuellement VZ Prévoyance SA et est d'ores et déjà responsable de l'ensemble des fondations VZ. Le Conseil d'administration remercie Urs Feldmann pour son engagement de longue date au sein de la Direction et se réjouit de sa future collaboration avec Simon Tellenbach.



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 32 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



