EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

VZ Holding AG: La croissance des revenus du Groupe VZ ralentit temporairement



14.08.2019 / 06:50 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0028200837



La croissance des revenus du Groupe VZ ralentit temporairement



Zurich, le 14 août 2019 - Le Groupe VZ a augmenté ses produits d'exploitation de 5,3 % par rapport au premier semestre 2018. Le bénéfice avant impôts a progressé de manière un peu moins soutenue (+ 4,3 %) et le bénéfice net est demeuré presque identique à l'exercice précédent en raison d'une charge fiscale temporaire supplémentaire. Pour l'exercice 2019, Matthias Reinhart, CEO du Groupe, s'attend à un bénéfice en légère progression par rapport à l'exercice précédent.



Total des produits en hausse de 5,3 %

Les produits d'exploitation ont enregistré, comme prévu, une progression moindre qu'au premier semestre 2018, gagnant 5,3?% à 148,8 millions de francs. Le fléchissement de la croissance tient essentiellement à la débâcle des marchés financiers fin 2018. Par ailleurs, les revenus bancaires se sont encore contractés en raison de taux d'intérêt toujours négatifs et de la hausse continue de la part des investissements passifs et des formules all-in fee (forfaits). Le bénéfice avant impôts a augmenté de manière un peu moins soutenue (+?4,3?%), passant de 57,7 à 60,2 millions de francs. Du fait d'une charge fiscale temporaire supplémentaire, le bénéfice net, à 48,7 millions de francs, est presque identique à l'exercice précédent.



De plus en plus de services pour un nombre croissant de clients

L'afflux constant de nouveaux clients se répercute clairement sur les honoraires et montre que VZ est un partenaire recherché pour toutes les questions d'ordre financier.

La pénétration croissante de nos services est réjouissante?: de plus en plus de clients recourent aux prestations de VZ pour leur prévoyance, le financement de leur bien immobilier, leurs assurances ou leurs opérations bancaires. L'afflux net d'argent frais et la conversion de la prestation de conseil vers nos plateformes ont connu une évolution similaire à celle du premier semestre 2018. Pour répondre à la demande croissante, le Groupe VZ renforce ses capacités de conseil et propose de plus en plus de services sous forme numérique.



Financement solide

Depuis le début de l'année, le total du bilan a progressé de 3,1 à 3,5 milliards de francs. Cette croissance reflète l'important afflux de clients et correspond à l'évolution générale de l'activité. Tant le ratio de fonds propres que le ratio de fonds propres de base, respectivement de 14,7 et 25,8?%, dépassent largement la moyenne du secteur.



Perspectives

« Au second semestre, les produits devraient augmenter légèrement par rapport au premier semestre tandis que les coûts sont attendus en hausse modérée » déclare Matthias Reinhart, président de la Direction générale. « Globalement, nous tablons pour l'exercice 2019 sur un bénéfice légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent » conclut-il.



Rapport semestriel

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ».



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone

Responsable des relations médias

Téléphone : +41 44 207 25 22

E-mail : adriano.pavone@vzch.com

www.vzch.com/medias



Petra Märk

Head Investor Relations

Téléphone : +41 44 207 26 27

E-mail : petra.maerk@vzch.com

www.vzch.com/investor-relations



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 34 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.





Chiffres-clés



Compte de résultat (en milliers de CHF) 1er sem. 2019 2e sem. 2018 1er sem. 2018 Produit d'exploitation 148'810 142'854 141'334 Charges d'exploitation 79'519 78'450 78'554 Résultat d'exploitation (EBIT) 60'385 58'979 57'785 Bénéfice net1 48'723 49'546 48'700 1 Participations minoritaires comprises.



Bilan (en milliers de CHF) 30.6.2019 31.12.2018 30.6.2018 Total du bilan 3'470'104 3'087'945 2'969'931 Fonds propres1 510'966 512'266 467'452 Liquidités nettes2 371'417 439'543 369'385 1 Participations minoritaires comprises.

2 Comprend : liquidités, placements à court terme, titres, investissements financiers, déduction faite des engagements envers les clients, dettes à long terme et engagements bancaires.



Fonds propres et capital propre 30.6.2019 31.12.2018 30.6.2017 Ratio des fonds propres1 14,7% 16,6% 15,7% Ratio des fonds propres de base (CET 1) 25,8% 30,1% 27,5% Ratio des fonds propres règlement. (T1 & T2) 25,8% 30,1% 27,5% 1 Fonds propres par rapport au total du bilan selon le bilan consolidé.



Actifs sous gestion (en millions de CHF) 30.6.2019 31.12.2018 30.6.2018 Actifs sous gestion 25'623 23'056 22'653

Effectifs du personnel 30.6.2018 31.12.2018 30.6.2018 Convertis en postes à 100 % 924,2 897,5 872,7

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EPRTLQGRON

Titre du document : Communiqué de presse

Fin du communiqué ad hoc