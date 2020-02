EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ augmente ses produits de 6 %



28.02.2020 / 06:50 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Communiqué de presse



Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0028200837



Le Groupe VZ augmente ses produits de 6 %



Zurich, le 28 février 2020 - Le Groupe VZ a augmenté ses produits d'exploitation de 6,2 % à 301,7 millions de francs. Après avoir stagné au premier semestre, le bénéfice progresse de 4,1 % sur l'ensemble de l'année pour s'établir à 102,3 millions de francs. Il est prévu de relever le dividende de 4,90 à 5,10 francs par action. Pour l'exercice 2020, Matthias Reinhart, CEO du Groupe, s'attend à une nouvelle croissance des produits et du bénéfice.



Hausse de 6,2 % des produits d'exploitation

Comme prévu, le climat positif du second semestre s'est répercuté sur les produits d'exploitation et le bénéfice du Groupe VZ. Malgré un premier semestre mitigé, les produits ont progressé de 6,2 % sur l'ensemble de l'exercice pour s'établir à 301,7 millions de francs. Le ralentissement de la croissance par rapport à l'exercice précédent est dû au fait que les revenus issus des actifs sous gestion évoluent avec un décalage dans le temps. Par ailleurs, les revenus bancaires restent sous pression. La tendance aux portefeuilles à gestion passive et aux frais de gestion forfaitaires entraîne une baisse des produits issus du négoce et des transactions. Après avoir stagné au premier semestre, le bénéfice a enregistré sur l'ensemble de l'année une hausse de 4,1 % à 102,3 millions de francs.



Quelque 5000 nouveaux clients de gestion

Une fois de plus, une grande partie des nouveaux clients a bénéficié des conseils du Groupe VZ et beaucoup ont opté pour l'une de ses prestations de gestion. Avec 5000 nouveaux clients de gestion, le Groupe signe un nouveau record. En même temps, les clients existants recourent à un nombre croissant de prestations. Ils y sont encouragés par VZ Portail financier, qui leur permet de gérer facilement en ligne leur patrimoine, dont les assurances, les hypothèques et bien plus encore. En 2019, l'afflux net d'argent frais a augmenté de 5,5 % pour atteindre 2,7 milliards de francs.



Progression du bilan et du dividende

Également en forte croissance en 2019, le bilan est passé de 3,1 à 4,1 milliards de francs. Cette hausse est liée à l'afflux de nouveaux clients et aux liquidités plus importantes détenues par la clientèle. Malgré la croissance du total du bilan, le ratio de fonds propres de base reste solide à 27,7 %. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'augmenter le dividende de 4,90 à 5,10 francs par action. Cela revient, comme par le passé, à distribuer environ 40 % du bénéfice aux actionnaires. Dans les années à venir, le Conseil d'administration compte relever progressivement le taux de distribution jusqu'à 50 %. Il propose en outre un fractionnement des actions dans un rapport de 1:5.



Perspectives

« En cas d'évolution stable des marchés financiers, les produits et le bénéfice devraient poursuivre leur progression cette année », déclare Matthias Reinhart, président de la Direction Générale. « La croissance du bénéfice, en particulier, va s'accélérer, car la charge fiscale diminue de nouveau » conclut-il.



Rapport annuel

Le rapport annuel détaillé ainsi que la présentation à l'intention des investisseurs peuvent être téléchargés dans la rubrique « Investisseurs » sur le site www.vzch.com.



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medias www.vzch.com/investor-relations



Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 174 du rapport annuel 2019 (disponible en allemand et en anglais).



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de la retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 34 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



Déclarations se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.



Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 2019 2018 Produits d'exploitation 301'718 284'188 Charges d'exploitation 159'340 157'004 Résultat d'exploitation (EBIT) 124'750 116'764 Bénéfice net 102'305 98'246

Bilan (en CHF '000) 31.12.2019 31.12.2018 Total du bilan 4'056'231 3'087'945 Fonds propres 549'774 512'266 Liquidités nettes 432'380 439'543

Fonds propres 31.12.2019 31.12.2018 Ratio de fonds propres 13.6% 16.6% Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1) 27.7% 30.1% Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2) 27.7% 30.1%

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2019 31.12.2018 Actifs sous gestion 27'627 23'056