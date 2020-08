EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

VZ Holding AG: Le Groupe VZ signe à nouveau une solide croissance



12.08.2020 / 06:30 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Communiqué de presse



Source : VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0528751586



Le Groupe VZ signe à nouveau une solide croissance



Zoug, le 12 août 2020 - Les produits d'exploitation du Groupe VZ ressortent en hausse de 7,4 % par rapport au premier semestre 2019. Comme prévu, le bénéfice net affiche une croissance substantielle à hauteur de 15,8 %. Matthias Reinhart, CEO du Groupe, table sur une poursuite de la croissance au deuxième semestre. Il annonce en outre que la Direction générale va s'étoffer d'un membre supplémentaire.



Croissance substantielle du bénéfice

Comparé au premier semestre 2019, les produits d'exploitation du Groupe VZ ont progressé de 7,4 %, soit un peu moins qu'attendu, passant de 148,8 à 159,8 millions de francs. Les revenus bancaires augmentent légèrement, alors que le Groupe les attendait en léger recul. Cette hausse est essentiellement due à la forte volatilité qui régnait sur les marchés boursiers. Comme prévu, le bénéfice enregistre une croissance substantielle à hauteur de 15,8 % pour se hisser de 48,7 à 56,4 millions de francs; cela aussi et surtout grâce à la diminution de la charge fiscale.



Total bilan en hausse

Depuis le 1er janvier, le bilan du Groupe a crû de 4,1 à 4,6 milliards de francs. Les principales raisons de cette forte croissance sont l'important afflux de clients et le relèvement du montant exonéré par la BNS. Malgré l'augmentation du bilan, le ratio des fonds propres de base reste très solide et s'élève désormais à 24,7 %.



Une demande robuste

Tant au niveau du conseil que des solutions de plateforme, la demande s'est avérée très robuste. Le confinement a eu pour effet de reporter au lendemain une partie des mandats de conseil. Néanmoins, la demande de solutions de plateforme est moins affectée, puisque le nombre net de clients dans ce domaine d'activité dépasse pour la première fois la barre des 3000. Cela se reflète directement dans l'afflux net d'argent frais, lequel a progressé par rapport au premier semestre 2019 de 1,3 à 1,64 milliard de francs.



Étoffement de la Direction générale du Groupe

Le Conseil d'administration a décidé d'accueillir Philipp Heer au sein de la Direction générale du Groupe VZ à compter du 1er janvier 2021. Il est responsable des régions de Berne, de la Suisse centrale et du sud de la Suisse, des domaines transmission d'entreprise, planification successorale, exécution testamentaire et fiscalité et en plus désormais des assurances privées.



Perspectives

« Au deuxième semestre, nous escomptons une poursuite de la croissance tant au niveau du conseil que des plateformes. Tandis que les produits des activités bancaires restent voués à régresser, nous tablons (en fonction de l'évolution des marchés boursiers) sur une légère hausse des produits de gestion », déclare Matthias Reinhart, président de la Direction générale. Au total, nous attendons pour l'exercice 2020 des résultats légèrement supérieurs à ceux de l'exercice précédent, ce qui laisse augurer une nouvelle augmentation du dividende.



Rapport semestriel

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ».



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Adriano Pavone Petra Märk Responsable des relations médias Head Investor Relations Téléphone : +41 44 207 25 22 Téléphone : +41 44 207 26 27 E-mail : adriano.pavone@vzch.com E-mail : petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/medias www.vzch.com/investor-relations



Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 25 du rapport semestriel 2020 (disponible en allemand et en anglais).



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ. VZ Holding SA a son siège à Zoug, VZ dispose en outre de 34 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.



Chiffres-clés

Compte de résultat (en CHF '000) 1er sem. 2020 2e sem. 2019 1er sem. 2019 Produit d'exploitation 159'836 152'908 148'810 Charges d'exploitation 85'176 79'821 79'519 Résultat d'exploitation (EBIT) 65'837 64'365 60'385 Bénéfice net 56'434 53'582 48'723

Bilan (en CHF '000) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019 Total du bilan 4'591'066 4'056'231 3'470'104 Fonds propres 560'924 549'774 510'966 Liquidités nettes 384'752 432'380 371'417

Fonds propres et capital propre 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019 Ratio de fonds propres 12,2% 13,6% 14,7% Ratio de fonds propres de base (CET 1) 24,7% 27,7% 25,8% Ratio des fonds propres règlement. (T1 & T2) 24,7% 27,7% 25,8%

Actifs sous gestion (en millions de CHF) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019 Actifs sous gestion 28'585 27'627 25'623