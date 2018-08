EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

VZ Holding AG: Produits et bénéfices du Groupe VZ en hausse de plus de 10 %



15.08.2018 / 06:50 CET/CEST

VZ Holding SA / SIX : VZN / ISIN : CH0028200837

Zurich, le 15 août 2018. - Le Groupe VZ a augmenté ses produits d'exploitation de 10,6 % par rapport au premier semestre 2017. Le bénéfice net a quant à lui progressé de 10,3 %. Matthias Reinhart, CEO du Groupe VZ, s'attend à ce que les produits et les bénéfices de l'exercice 2018 soient plus élevés que ceux de l'exercice 2017, ce qui permettra d'augmenter de nouveau les dividendes. En outre, le Groupe VZ annonce un changement au sein de la Direction.



Produits et bénéfices en hausse de plus de 10 %

Les vents contraires sur les marchés financiers n'ont pas freiné outre mesure la croissance du Groupe VZ. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, les produits d'exploitation sont passés de 127,8 à 141,3 millions de francs, soit une hausse de 10,6 %. Comme prévu, les charges d'exploitation ont affiché une progression similaire, gagnant 10,5 % pour s'inscrire à 78,6 millions de francs. Le bénéfice net a atteint 48,7 millions de francs, en hausse de 10,3 %.



Total du bilan en hausse

Depuis le début de l'année, le total du bilan a progressé de 9,9 %, à 2,97 milliards de francs. Cette augmentation tient essentiellement au fait que des montants importants ne sont pas investis par les clients, qui les conservent sur leurs comptes. Les fonds propres ont également augmenté, malgré la distribution des dividendes pour l'exercice 2017 au printemps dernier. Sans surprise, le ratio de fonds propres et le ratio de fonds propres de base, respectivement de 15,7 % et 27,5 %, restent supérieurs à la moyenne du secteur.



Afflux réjouissant de nouveaux clients

Au premier semestre, un grand nombre de nouveaux clients a bénéficié des conseils de VZ et beaucoup ont opté pour nos prestations de gestion. Au premier semestre, nous avons acquis environ 2000 nouveaux clients en gestion (chiffre net). Notre objectif à moyen terme de 4000 nouveaux clients par an demeure donc réaliste. Parallèlement, le Groupe VZ essaie de faire en sorte que les clients recourent à plus d'une prestation. Cela profite aux clients comme à VZ : chaque fois qu'un client recourt à une prestation par l'intermédiaire de VZ, il économise des frais et des primes et permet à VZ d'élargir sa base de revenus. Le succès de cette stratégie se reflète notamment dans les actifs sous gestion : au premier semestre, ils sont passés de 21,8 à 22,7 milliards de francs, dont un afflux net d'argent frais de 1,3 milliard de francs.



Changement au sein de la Direction

Peter Stocker, Directeur VZ Asset Management, quitte la Direction de sa propre initiative et se concentrera désormais sur le suivi des clients institutionnels au sein du Groupe VZ. Le Conseil d'administration a désigné Manuel Rütsche à sa succession. Titulaire d'un master en finance de la London Business School, Manuel Rütsche travaille pour VZ depuis 2004. À la tête de la filiale VZ Quant Portfolio Services, il est aujourd'hui déjà responsable de la gestion de fortune basée sur des règles fixes de VZ. Le 1er septembre 2018, il reprendra, en plus de ses attributions, les responsabilités jusque-là dévolues à Peter Stocker. La responsabilité de la gestion de fortune basée sur des règles fixes et celle de la gestion de fortune basée sur les fondamentaux seront ainsi réunies au sein de la Direction.



Perspectives

« Nous pensons que l'évolution positive se poursuivra au second semestre. Nous ignorons si la croissance se maintiendra ou faiblira : cela dépendra notamment de l'environnement économique et de la volatilité des marchés financiers » confie Matthias Reinhart, président de la Direction. « Dans l'ensemble, nous pensons que les produits et les bénéfices de l'exercice 2018 seront plus élevés que ceux de l'exercice 2017, ce qui nous permettra d'augmenter de nouveau les dividendes en conséquence », conclut-il.



Rapport semestriel

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ».



Conférence téléphonique

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ aujourd'hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) à l'occasion d'une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique.



Interlocuteurs

Petra Märk

Head Investor Relations

Téléphone : +41 44 207 26 27

E-mail : petra.maerk@vzch.com

www.vzch.com/investor-relations



Adriano Pavone

Responsable des relations médias

Téléphone : +41 44 207 25 22

E-mail : adriano.pavone@vzch.com

www.vzch.com/medias



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 32 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



Déclaration se référant à l'avenir

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l'avenir. Les résultats effectifs dépendent de facteurs, de risques et d'incertitudes connus et non connus. C'est pour cette raison que ceux-ci peuvent s'écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s'appuyer sur ces déclarations faisant référence à l'avenir. Le Groupe VZ n'assume aucune responsabilité concernant l'actualisation de telles déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs.



Chiffres-clés



Compte de résultat (en milliers de CHF) 1er sem. 2018 2e sem. 2017 1er sem. 2016 Produit d'exploitation 141'334 132'479 127'756 Charges d'exploitation 78'554 78'108 71'086 Résultat d'exploitation (EBITDA) 62'780 54'371 56'670 Bénéfice net1 48'700 42'659 44'164 1 Participations minoritaires comprises.



Bilan (en milliers de CHF) 30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Total du bilan 2'969'931 2'703'475 2'320'945 Fonds propres1 467'452 459'470' 420'379 Liquidités nettes2 369'385 366'001 378'849 1 Participations minoritaires comprises.

2 Comprend : liquidités, placements à court terme, titres, investissements financiers, déduction faite des engagements envers les clients, dettes à long terme et engagements bancaires.



Fonds propres et capital propre 30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Ratio de fonds propres1 15,7% 17,0% 18,1% Ratio de fonds propres de base durs 27,5% 30,4% 29,9%2 Ratio des fonds propres réglementaires totaux 27,5% 30,4% 29,9%2 1 Fonds propres comparés au total du bilan selon le bilan consolidé.

2 Le Groupe VZ utilise depuis l'exercice 2017 la norme internationale (SA-BIZ). Pour faciliter la

comparaison, les valeurs au 30.6.2017 ont été ajustées en conséquence.



Actifs sous gestion (en millions de CHF) 30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Actifs sous gestion 22'653 21'775 19'982

Effectifs du personnel 30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Convertis en postes à 100 % 872,7 840,4 793,7

