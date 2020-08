VZ Holding a réalisé un robuste premier semestre

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune VZ Holding a généré sur les six premiers mois de l'année un produit d'exploitation de 159,8 millions de francs suisses, en hausse de 7,4% sur un an et porté notamment par la volatilité sur les marchés financiers. Le bénéfice net s'est, lui, envolé de près de 16% à 56,4 millions, soutenu par un allègement de la charge fiscale.

La pandémie aura eu un effet bénéfique sur la demande, relate le compte-rendu à mi-parcours diffusé mercredi. L'établissement zougois a de fait accueilli plus de 3000 nouveaux clients et l'afflux net d'argent frais a accéléré à 1,64 milliard contre 1,3 milliard un an plus tôt. Fin juin, les avoirs sous gestion représentaient ainsi 28,59 milliards.

La performance correspond peu ou prou aux projections des deux analystes consultés par AWP, à l'exception notable de l'afflux net d'argent nouveau qui s'est avéré nettement supérieur.

La direction anticipe une seconde moitié d'année à l'avenant de la première. La performance devrait ainsi légèrement dépasser celle de 2019, de manière à pouvoir rehausser la rémunération des actionnaires.

Philipp Heer rejoindra par ailleurs la direction générale à compter de janvier prochain. Déjà responsable pour les régions Berne, Suisse centrale et méridionale, ainsi que pour les segments succession d'entreprises, planification immobilière, héritages et fiscalité, il hérite désormais aussi de l'assurance pour privés.

