VZ Holding termine l'exercice 2019 en beauté

Zurich (awp) - Le groupe financier VZ Holding enregistre un bel exercice 2019 malgré un premier semestre mitigé. Grâce à l'évolution positive au cours du deuxième semestre, le bénéfice net affiche une progression de 4,1% à 102,3 millions de francs suisses.

Le produit d'exploitation du spécialiste zurichois de la gestion de fortune et de la prévoyance est passé de 284,1 millions à 301,7 millions, ce qui correspond à une croissance de 6,2%. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 11,9% à 142,4 millions et le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé de 6,8% à 124,7 millions.

Au bouclement de l'exercice, la masse sous gestion (AuM) atteignait 27,63 milliards de francs suisses, contre 23,06 milliards un an plus tôt, l'afflux net de capitaux a également progressé de 5,5% (+2,7 milliards). Le groupe zurichois explique cette performance par l'acquisition de 5000 nouveaux clients, alors que ceux existants ont recouru à un nombre croissant de prestations.

Forte de ces résultats, la direction envisage de relever le dividende à 5,10 (4,90) francs suisses par action.

La copie rendue par VZ est dans les grandes lignes conforme aux prévisions des analystes sondés par AWP, la masse sous gestion et l'Ebitda s'inscrivant légèrement au-dessus de la moyenne des projections, alors que le produit d'exploitation est resté en dessous.

Selon Mathias Reinhart, le président de la direction, "en cas d'évolution stable des marchés financiers, les produits et le bénéfice devraient poursuivre leur progression cette année". Et il conclut: "la croissance du bénéfice, en particulier, va s'accélérer, car la charge fiscale diminue de nouveau".

