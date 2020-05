Wabash National Corporation : Le rebond technique devrait prendre fin

Données financières (USD) CA 2020 1 380 M EBIT 2020 -10,9 M Résultat net 2020 -124 M Dette 2020 - Rendement 2020 3,90% PER 2020 -3,72x PER 2021 17,4x Capi. / CA2020 0,33x Capi. / CA2021 0,27x Capitalisation 460 M Prochain événement sur WABASH NATIONAL CORPORATIO 04/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 9,70 $ Dernier Cours de Cloture 8,71 $ Ecart / Objectif Haut 83,7% Ecart / Objectif Moyen 11,4% Ecart / Objectif Bas -19,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Brent L. Yeagy President, Chief Executive Officer, COO & Director Martin C. Jischke Chairman Michael N. Pettit Chief Financial Officer & Senior Vice President Scott K. Sorensen Independent Director Larry J. Magee Independent Director