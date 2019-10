Wacker Chemie AG : Retour d'une tendance haussière ? 07/10/2019 | 12:19 achat En cours

Cours d'entrée : 59.7€ | Objectif : 70.76€ | Stop : 55€ | Potentiel : 18.53% La configuration du titre Wacker Chemie AG donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 70.76 €. Graphique WACKER CHEMIE AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 55.75 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 59.04 EUR.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Données financières (EUR) CA 2019 5 015 M EBIT 2019 261 M Résultat net 2019 161 M Dette 2019 632 M Rendement 2019 3,73% PER 2019 17,9x PER 2020 12,5x VE / CA2019 0,72x VE / CA2020 0,66x Capitalisation 2 994 M Prochain événement sur WACKER CHEMIE AG 08/10/19 Roadshow Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 82,75 € Dernier Cours de Cloture 59,30 € Ecart / Objectif Haut 77,1% Ecart / Objectif Moyen 39,5% Ecart / Objectif Bas 6,24%