USA-Le Dow Jones a gagné 1,58%, le Nasdaq a pris 0,42%

NEW YORK, 16 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de plus 1% jeudi, faisant ainsi plus que regagner le terrain perdu la veille à la faveur du bon accueil réservé aux résultats de Cisco et de Walmart et d'un accès d'optimisme au sujet de l'issue du différend commercial américano-chinois.

L'indice Dow Jones a gagné 1,58%, soit 396,59 points, à 25.559,00. Le S&P-500, plus large, a pris 22,38 points, soit 0,79%, à 2.840,75. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 32,41 points (+0,42%) à 7.806,52.

Une délégation chinoise menée par le vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, se rendra aux Etats-Unis pour des négociations commerciales à la fin du mois d'août, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

"La nouvelle selon laquelle la Chine revient à la table de négociation est un motif de soulagement (...)", a estimé Shawn Cruz, chargé de la stratégie chez TD Ameritrade.

Les investisseurs voient également d'un bon oeil la poursuite de la remontée de la livre turque, qui éloigne quelque peu le spectre d'une crise financière qui se propagerait à nombre de pays émergents.

Le ministre turc des Finances, Berat Albayrak, a déclaré dans la journée que son pays avait pleinement compris et pris acte de tous les défis internes auquel il était confronté, ajoutant qu'il ressortirait plus fort des turbulences actuelles du marché.

Le titre Walmart a bondi de 9,33% à 98,64 dollars, inscrivant la plus forte hausse du Dow Jones, après que le numéro un mondial de la distribution a annoncé la plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires en dix ans et a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels.

L'action Cisco a inscrit la quatrième progression la plus marquée du Dow, avec un gain de 2,96% à 45,16 dollars, qui s'explique également par des résultats et des prévisions supérieures aux attentes. (Amy Caren Daniel, Benoit Van Overstraeten pour le service français)