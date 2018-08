WALMART : le n°1 mondial de la grande distribution se porte comme un charme

WALMART dépasse de 2 milliards les prévisions de C.A. trimestrielles des analystes. Il fait face à l’ogre AMAZON, notamment grâce à ses performances en ligne.

On parle souvent du combat de titans des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). On constate par ailleurs que la distribution traditionnelle a eu beaucoup de mal face aux entreprises de la tech.

WALMART est la meilleure exception. L’entreprise américaine dirigée par la même famille depuis sa création en 1962 réalise des performances en lignes exceptionnelles, nerf de la guerre s’il en est face aux Amazon et autres Ebay. Après une augmentation de son chiffre d’affaires en ligne de 33% au premier trimestre de son exercice, le leader mondial de la grande distribution présent en Amérique, au Royaume-Unis (avec Asda) et en Asie, affiche au deuxième trimestre (mai juin juillet) une croissance de 40% !

Le géant a su tout simplement améliorer sa logistique de livraisons ainsi que son site internet. Ainsi le C.A. du trimestre dépasse les prévisions des analystes de 126 milliards de 2 milliards, pour atteindre 128 milliards.

WALMART devrait donc dépasser facilement les 500 milliards de chiffre d’affaires annuel prévus par le consensus en début d’exercice. Ce chiffre est tout simplement plus du double de celui du géant AMAZON.COM établi par les spécialistes à 235 milliards de dollars pour 2018.

C’est ainsi que WALMART STORES, la valeur cotée à la Bourse de New-York réalise des performances excellentes et conserve toujours du potentiel. Le cours de l’action s’établissait à 98,64 dollars en clôture de ce 16 août, soit en augmentation de +21,81% sur un an et de +33,10% sur cinq ans.

En parallèle, WALMART est aussi une « valeur de rendement » ! L’entreprise distribue depuis plusieurs années un dividende par action de 2% par an (0,53% trimestriel distribué le 4 juin dernier) …