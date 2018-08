Wal Mart Stores : La valeur du jour à Wall Street - WALMART s'envole, porté par de bons résultats trimestriels et des ventes historiques aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walmart bondit de 9,61% à 98,83 dollars et s'impose comme la locomotive du Dow Jones après ses résultats trimestriels. Le n°1 mondial de la distribution a non seulement dépassé les attentes au deuxième trimestre mais, en plus, relevé ses objectifs annuels. Sur la période de trois mois clos fin juillet, Walmart a vu ses comptes tomber dans le rouge à -861 millions de dollars ou -29 cents par action. Son bénéfice s'élevait à 2,9 milliards de dollars un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le n°1 mondial de la distribution affiche un bénéfice de 1,29 dollar par action.Ses ventes ont augmenté de 3,8% au deuxième trimestre, à 128 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 4,5% aux Etats-Unis. Il s'agit de leur meilleure performance depuis plus de dix ans !Le consensus FactSet était de 1,22 dollar par action et 126 milliards de dollars de ventes. Les ventes en comparable aux Etats-Unis étaient attendues en croissance de 4%.En termes de perspectives, Walmart a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2019. Son bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 4,90 et 5,05 dollars contre une précédente fourchette de 4,75 à 5 dollars. Ses ventes totales devraient progresser d'environ 2% contre de 1,5 à 2% précédemment. En comparable, les ventes aux Etats-Unis sont anticipées en progression d'environ 3% cette année contre au moins 2% jusque-là.