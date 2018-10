Wal Mart Stores : WALMART lance de nouvelles initiatives pour les fêtes de fin d'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walmart lance de nouvelles initiatives dans le but d'accélérer l'entrée et la sortie des clients du magasin pendant la période des fêtes de fin d'année. Première initiative, le service "Check Out With Me" ; une option de paiement plus rapide qui permet aux clients de contourner les longues files d'attente. Concrètement, certains employés seront placés avec des terminaux de paiement dans les endroits les plus fréquentés du magasin, permettant aux clients d'acheter des articles dans ce rayon, sans passer par les caisses centrales.Autre initiative : le lancement de cartes numériques des magasins. Ces dernières aideront les clients à localiser plus rapidement un produit, avec son emplacement exacte.