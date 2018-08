Wal Mart Stores : WALMART relève ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walmart a vu ses comptes tomber dans le rouge au deuxième trimestre 2019, clos fin juillet, à -861 millions de dollars ou -29 cents par action. Son bénéfice s'élevait à 2,9 milliards de dollars un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le n°1 mondial de la distribution affiche un bénéfice de 1,29 dollar par action. Ses ventes ont augmenté de 3,8% au deuxième trimestre, à 128 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 4,5% aux Etats-Unis. Le consensus FactSet était de 1,22 dollar par action et 126 milliards de dollars de ventes.Les ventes en comparable aux Etats-Unis étaient attendues en croissance de 4%.En termes de perspectives, Walmart a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2019. Son bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 4,90 et 5,05 dollars contre une précédente fourchette de 4,75 à 5 dollars. Ses ventes totales devraient progresser d'environ 2% contre de 1,5 à 2% précédemment. En comparable, les ventes aux Etats-Unis sont anticipées en progression d'environ 3% cette année contre au moins 2% jusque-là.