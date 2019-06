Wal Mart Stores : Walmart relance un service de livraison directement dans le frigo

Le groupe avait déjà testé un tel service en 2017 en partenariat avec la société de sécurité August Home et le groupe de messagerie Deliv, en faisant appel à des travailleurs temporaires. Un an plus tard, il a mis fin à ses tests.

Walmart compte cette fois-ci recourir à ses propres salariés. Ces employés, dont l'ancienneté dans le groupe devra être d'au moins un an, seront équipés d'un système leur permettant d'entrer chez le client et d'une caméra permettant à ce dernier de les surveiller, a précisé Marc Lore, directeur de l'activité e-commerce de Walmart aux Etats-Unis.

Le client pourra contrôler à distance l'accès à son domicile et regarder la livraison d'une course, a-t-il souligné.

Le service sera lancé cet automne dans trois villes américaines et concernera plus d'un million de clients.

Walmart a lancé en mai un service gratuit de livraison en un jour, quelques semaines après l'annonce par Amazon.com d'une offre similaire.

(Nandita Bose; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

