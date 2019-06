Walmart : livre vos courses directement dans le réfrigérateur

07/06/2019 | 15:08

Les clients de Walmart pourront bientôt commander des produits d'épicerie et les faire livrer directement dans leurs réfrigérateurs, a annoncé le géant américain de la vente au détail.



Walmart a déclaré que le service reposera sur l'utilisation de ' la technologie d'entrée intelligente ' et d'une caméra portable pour accéder au domicile du client, permettant ainsi aux clients de contrôler l'accès à leur domicile et de regarder les livraisons à distance.



Le groupe a ajouté que ses employés suivraient également un 'vaste' programme de formation les préparant à entrer chez leurs clients 'avec le même soin et le même respect avec lesquels ils traiteraient le domicile d'un ami ou de leur famille'.



Le service 'InHome' sera lancé cet automne et couvrira plus d'un million de clients dans les villes de Kansas City, dans le Missouri; Pittsburgh, Pennsylvanie; et Vero Beach, en Floride, a déclaré Walmart.



