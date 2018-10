Walmart : met la main sur Bare Necessities

15/10/2018 | 12:06

Walmart a annoncé vendredi soir l'acquisition de Bare Necessities, un distributeur de lingerie intime féminine sur Internet, qui rejoindra ainsi le portefeuille de commerce en ligne du numéro un américain de la grande distribution.



Bare Necessities continuera d'opérer comme site autonome. Son fondateur et directeur général Noah Wrubel continuera de le diriger tout en prenant la direction de la catégorie lingerie intime à la fois pour les sites Walmart.com et Jet.com.



