Walmart : nomination d'un directeur technologique

29/05/2019 | 09:43

Walmart a fait part mardi soir de la nomination de Suresh Kumar aux fonctions de directeur technologique (CTO) et de directeur du développement (CDO), sous la responsabilité directe du directeur général Doug McMillon.



'Suresh Kumar arrive alors que Walmart transforme rapidement les expériences de ses clients et de ses associés, et il apporte plus de 25 ans d'expérience de direction chez Google, Microsoft, Amazon et IBM', souligne le géant de la grande distribution.



