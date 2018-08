Walmart : partenariat avec l'assureur santé Anthem

20/08/2018 | 15:05

Walmart annonce une collaboration avec la compagnie d'assurance-santé Anthem pour vendre des médicaments sans ordonnance ou certains produits de santé à des clients éligibles à Medicare - le système fédéral d'assurance santé pour personnes âgées.



Ce programme, qui doit être lancé en janvier prochain, permettra aux clients d'Anthem d'acheter des médicaments en vente libre et des produits tels que des fournitures de premiers secours ou des analgésiques, dans les 4700 magasins Walmart et sur Walmart.com.



