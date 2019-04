Walmart : projet d'acquisition de Polymorph Labs

12/04/2019 | 10:55

Walmart a fait part jeudi soir de son projet d'acquisition de Polymorph Labs, une jeune poussée de la Silicon Valley qui doit aider le numéro un américain de la grande distribution à 'porter son activité publicitaire à un prochain niveau'.



Cette activité, créée ces dernières années sous le nom de 'Walmart Media Group', fournit de la publicité 'pleinement canalisée, ciblée et responsable à partir des données de ventes des magasins et en ligne d'une façon que seul Walmart peut faire'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.