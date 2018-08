Walmart : relèvement d'objectifs annuels et consensus battu

16/08/2018 | 13:29

Walmart relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre 4,90 et 5,05 dollars contre 4,75 et cinq dollars, pour une croissance des revenus désormais attendue vers 2% à taux de changes constants, et non plus entre 1,5 et 2%.



Sur son deuxième trimestre comptable, le géant de la distribution a engrangé un BPA ajusté en croissance de 19,4% à 1,29 dollar, battant de sept cents le consensus, malgré un profit opérationnel en repli de 3,7% à 5,75 milliards.



Ses revenus se sont accrus de 3,8% à 128 milliards de dollars (+3,6% hors effets de changes), dont une progression de 4,5% des ventes en données comparables pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, la plus forte en plus de dix ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.