Walmart : va acquérir des actifs d'Art.com

07/12/2018 | 13:39

Walmart fait part de son intention d'acquérir des actifs du distributeur spécialisé dans la décoration Art.com -y compris des catalogues, propriété intellectuelle, nom commercial et activités aux Etats-Unis- pour une somme non précisée.



Le numéro un de la distribution prévoit d'opérer Art.com en tant que site distinct et complémentaire aux côtés de Walmart.com, Jet.com et Hayneedle.com. La transaction devrait être finalisée en début d'année prochaine.



