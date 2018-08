Walmart : Credit Suisse relève sa cible

17/08/2018 | 15:28

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Walmart, Credit Suisse relève son objectif de cours de 85 à 103 dollars, au lendemain des résultats solides dévoilés par le géant de la distribution au titre de son deuxième trimestre comptable.



Selon le bureau d'études ces résultats 'démontrent encore que ses investissements aident le groupe à faire face plus efficacement à ses concurrents émergents, à élargir la distance avec les plus petits et réaliser des gains de parts de marché plus forts'.



'Si nous ne voyons pas 4,5% de croissance comme le rythme de croisière pour Walmart, dans la mesure où l'aspect saisonnier a beaucoup aidé, il existe des dynamiques encourageantes qui devraient soutenir environ 3% en données comparables à l'avenir', juge l'analyste.



