WALGREEN :S BOOTS ALLIANCE bat le consensus

Walgreens Boots Alliance a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et n'affiche qu'un pessimisme mesuré face à la crise du coronavirus. La chaîne de pharmacies a réalisé au titre de son deuxième trimestre un bénéfice net de 946 millions de dollars, ou 1,07 dollar par action, contre 1,16 milliard, ou 1,24 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,52 dollar, soit au dessus du consensus qui le donnait à 1,46 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,7% à 35,82 milliards, contre un consensus de 35,27 milliards.Le groupe a indiqué que l'impact du coronavirus n'a commencé à se faire sentir qu'à la fin du trimestre et donc n'est pas significatif sur les résulats publiés. Walgreens a jugé être en bonne voie pour confirmer ses prévisions annuelles. Pour autant, par prudence, le groupe préfère attendre les résultats du prochain trimestre pour les confirmer.