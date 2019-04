WALGREEN :S abaisse ses objectifs après un trimestre morose

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walgreens Boots Alliance a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et revu à la baisse ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, la chaîne américaine de pharmacies a vu son bénéfice net reculer de 14% à 1,16 milliard de dollars, ou 1,24 dollar par titre. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,64 dollar, contre un consensus de 1,72 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 34,53 milliards alors que Wall Street visait 34,58 milliards.Les ventes de médicaments aux Etats-Unis et à l'international sont ressorties en ligne, mais les ventes en gros ont raté le consensus.Dans ce cadre et face à la baisse des prix des médicaments génériques, Walgreens a réduit ses estimations de bénéfice par action 2019. Il devrait ressortir globalement stable contre en hausse de 7% à 12%.