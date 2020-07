WALGREENS BOOTS ALLIANCE : les résultats lestés par d'importantes dépréciations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walgreens Boots Alliance a dévoilé une lourde perte après avoir enregistré une charge pour dépréciation non cash de 2 milliards de dollars. La chaîne de pharmacies a essuyé au titre de son troisième trimestre une perte nette de 1,71 milliard de dollars, ou -1,95 dollar par action, contre 1,025 milliard, ou 1,13 dollar par action un an plus tôt. Les charges pour dépréciation sont liées au goodwill et aux actifs incorporels de Boots UK et elles reflètent la détérioration des conditions commerciales, y compris l'impact négatif du covid-19 et l'incertitude future qui en résulte.De ce fait, 4 000 postes vont être supprimés au Royaume-Uni.Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 83 cents, bien inférieur au consensus FactSet qui le donnait à 1,19 dollar.Le chiffre d'affaires a progressé de 0,1% à 34,60 milliards, contre un consensus de 34,30 milliards. Il a augmenté de 1,2% à taux de change constants.Sur l'exercice fiscal 2020, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 4,65 et 4,75 dollars, dont un impact négatif lié au Covid-19 estimé entre 1,03 et 1,14 dollar par titre.