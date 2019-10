Walgreen Boots : arrêt de la vente d'e-cigarettes

08/10/2019 | 10:42

Walgreens annonce qu'il a décidé d'arrêter la commercialisation de produits de cigarettes électroniques dans ses magasins aux Etats-Unis, 'alors que la CDC, la FDA et d'autres officiels de la santé continuent d'examiner le problème'.



'Cette décision reflète aussi les régulations en développement dans un nombre grandissant d'Etats et de municipalités', ajoute la chaine américaine de drugstores dans son bref communiqué diffusé lundi soir.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.