Walgreen Boots : hausse de 46% du BPA au 1er trimestre

Walgreens Boots Alliance publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA en croissance de 45,7% à 1,18 dollar. En données ajustées, il s'est accru de 14,1% à 1,46 dollar, malgré un profit opérationnel en retrait de 4,1% à 1,7 milliard.



La chaine de drugstores a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,9% à 33,8 milliards de dollars (+11,4% à taux de changes constants), une croissance soutenue par l'intégration des magasins Rite Aid.



Elle maintient son objectif d'un BPA ajusté annuel en hausse de 7 à 12% à taux de changes constants, et annonce le lancement d'un programme de transformation visant des économies de coûts annuelles de plus d'un milliard de dollars en fin de troisième année.



