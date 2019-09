Walgreens Boots Alliance : nomme un directeur mondial de l'information

Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA) a annoncé aujourd’hui la nomination de Francesco Tinto au poste de directeur général de l’information et vice-président directeur de la société, laquelle occupe la 17e place dans le classement Fortune 500 et celle de numéro un mondial de la vente de produits pharmaceutiques au détail et en gros.

M. Tinto supervisera la stratégie globale des opérations informatiques de la WBA dans l’ensemble des divisions de la société, ainsi que la mise en œuvre de sa technologie et de son innovation numérique. Ses fonctions couvriront l’analyse des données, la veille stratégique, le développement, le support, l’infrastructure, la sécurité et les services techniques. M. Tinto, qui sera basé au siège social de la WBA à Deerfield, dans l’Illinois, sera placé sous la responsabilité directe d’Ornella Barra et d’Alex Gourlay, co-directeurs de l’exploitation chez WBA.

Durant les 17 dernières années, M. Tinto a occupé divers postes de direction chez Kraft Heinz Company et Kraft Foods. Dernièrement, il était directeur de l’information et responsable des services commerciaux mondiaux, où il supervisait l’informatique et les services partagés, notamment la finance, le service clientèle, les données de base, les ressources humaines et l’analyse. Au début de sa carrière, il a passé plus d’une décennie chez Procter & Gamble, à gérer des postes clés pour la vente au détail, le marketing, les ventes, la chaîne d’approvisionnement et les systèmes d’information.

« Je suis très heureux de rejoindre Walgreens Boots Alliance à un moment où la technologie et l’innovation jouent un rôle plus important que jamais dans le succès de l’entreprise », a confié M. Tinto. « Je suis impatient de travailler avec mon équipe très talentueuse dans le monde entier, afin de garantir que la WBA reste à l’avant-garde dans ce secteur essentiel pour l’activité. »

Au sein de la WBA, M. Tinto sera chargé de fournir les meilleures solutions aux clients, employés et autres parties prenantes, notamment l’exécution de projets avec des partenaires majeurs tels que Microsoft et Verily d’Alphabet. Il supervisera également la maintenance de tous les systèmes d’enregistrement de l’entreprise et la gestion des applications internes, des implémentations de progiciels et des produits de fournisseurs.

Son équipe renforcera la rentabilité grâce à l’amélioration des processus métier et à l’optimisation de la prochaine génération d’infrastructure informatique. Ils élimineront les redondances, permettront des services partagés et veilleront à ce que leurs buts et objectifs soient alignés sur la stratégie et les priorités de la WBA.

Anthony Roberts, qui était auparavant directeur mondial de l’information et vice-président directeur de la WBA, quittera ce poste pour se consacrer à d’autres rôles non exécutifs en dehors de la société après avoir aidé à la transition. Il restera à la disposition de la WBA dans un rôle de soutien et à titre consultatif. Ses nombreuses réalisations au cours de ses 15 années au sein de la société incluent la supervision de la transformation technologique mondiale, et la direction du bureau de l’intégration, en vue de la fusion entre Walgreens et Alliance Boots.

« Nous sommes profondément reconnaissants à Anthony Roberts d’avoir mis en place une fonction informatique de classe mondiale, laquelle a été essentielle au succès de notre société », ont déclaré Ornella Barra et Alex Gourlay. « Nous sommes également ravis d’accueillir Francesco Tinto, d’autant qu’il apporte à ce poste une expérience et des antécédents exceptionnels. »

