Walgreens Boots : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

02/04/2020 | 13:27

Walgreens Boots Alliance fait part d'un BPA ajusté en baisse de 7,3% à 1,52 dollar pour son deuxième trimestre comptable (clos fin février), battant de six cents le consensus, et d'un profit opérationnel ajusté en recul de 12% à 1,7 milliard.



La chaine de drugstores basée en Illinois affiche un chiffre d'affaires en croissance de 3,7% à 35,8 milliards de dollars (+4,1% à changes constants), dont une croissance de 2,7% des ventes à surface comparable pour l'activité de pharmacies au détail aux Etats-Unis.



Elle était en voie de maintenir son objectif annuel d'un BPA ajusté globalement stable à changes constants avant la pandémie de Covid-19, mais l'impact incertain de celle-ci devrait la conduire à mettre à jour ses prévisions lors de ses prochains trimestriels.



