Walgreens Boots : objectif de BPA abaissé

02/04/2019 | 13:39

A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Walgreens Boots Alliance indique ne plus attendre qu'un BPA ajusté globalement stable à changes constants en 2018-19, et non plus en hausse de 7 à 12% comme estimé précédemment.



Sur le trimestre écoulé, la chaine de drugstores a réalisé un BPA en baisse de 8,3% à 1,24 dollar. En données ajustées, il s'est réduit de 4,3% hors effets de changes, à 1,64 dollar, manquant ainsi de huit cents l'estimation moyenne des analystes.



Son profit opérationnel ajusté s'est inscrit en retrait de 10,4% à 1,9 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,6% à 34,5 milliards (+6,7% à changes constants), avec l'intégration des magasins Rite Aid.



