Walgreens Boots : rachète des dossiers d'ordonnances à Fred's

10/09/2018 | 14:56

Walgreens annonce un accord avec Fred's, pour lui racheter les dossiers d'ordonnances de patients et les stocks de produits pharmaceutiques associés de 185 magasins situés dans dix Etats du Sud-Est des Etats-Unis.



Selon les termes convenus, le géant des drugstores versera à Fred's un montant de 165 millions de dollars, susceptible d'ajustements, plus une somme équivalente à la valeur des stocks de produits pharmaceutiques associés.



Cette transaction demeure soumise à l'expiration d'un délai lié à la régulation antitrust et à certaines conditions usuelles. Les deux groupes prévoient de procéder au transfert des dossiers au cours du dernier trimestre de 2018 et du premier de 2019.



