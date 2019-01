Walgreens Boots : un partenariat stratégique avec Microsoft

15/01/2019 | 17:19

Le géant américain Microsoft annonce ce mardi mettre en place un partenariat avec la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance, afin de développer des services de santé personnalisés.



Les deux entreprises se concentreront ainsi sur la connexion des pharmacies et de leurs systèmes d'information. Par ailleurs, en 2019, WBA pilotera jusqu'à 12 'zone digitales' en magasin, destinées à la vente de matériel et d'appareils de santé.



Enfin, grâce à cet accord, Microsoft deviendra le fournisseur de cloud de WBA, qui effectuera la migration de la majorité de son infrastructure informatique vers Microsoft Azure.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.