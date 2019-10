Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wallix a enregistré au premier semestre une perte nette de 3,7 millions d’euros et une perte opérationnelle du même montant contre respectivement -1,83 million et -1,84 million d’euros, un an auparavant. La dégradation des comptes de l’éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès au système d'information s’explique par un programme d’investissements ambitieux avec le recrutement net de 51 collaborateurs sur un an glissant.Il a aussi accru sa couverture internationale avec l'ouverture de bureaux à Munich pour couvrir la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse germanophone) ainsi qu'à Boston pour adresser le marché nord-américain.Les ventes ressortent à 7,33 millions d'euros, en hausse organique de 35%À fin juin, la trésorerie nette de dettes financières ressort à 31,6 millions d'euros pour 35,6 millions d'euros de capitaux propres. Post-clôture, Wallix a encore solidifié son assise financière avec la mise en place en juillet d'un crédit bancaire de 3 millions d'euros sur 5 ans qui permet d'optimiser la structure bilantielle du groupe et d'accroître sa flexibilité financière en profitant de conditions de financement avantageuses.Wallix entend réaliser une forte croissance organique sur la seconde partie de l'année, dans la droite ligne de celle du 1er semestre tout en maintenant un effort d'investissement comparable à celui du de la première partie de l'année.La part des charges rapportée au chiffre d'affaires devrait en effet atteindre un point haut en 2019, avant de diminuer progressivement sous l'effet conjugué de la hausse des volumes et d'une croissance relative plus modérée des investissements.La progression du chiffre d'affaires permettrait alors d'absorber progressivement les charges opérationnelles pour tendre vers l'équilibre d'ici fin 2020 et atteindre l'ambition d'une marge à deux chiffres à l'issue du plan.L'éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès au système d'information devrait dans le même temps s'atteler au second semestre à finaliser l'intégration de ses acquisitions avant de reprendre à partir de 2020 une politique plus active de croissance externe.