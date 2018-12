Wallix : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wallix, éditeur européen de logiciels de gestion des comptes à privilèges, annonce la conclusion d'un partenariat avec EBRC (European Business Reliance Centre), opérateur de services IT spécialiste de la gestion de l’information sensible, dans le but d’établir une protection « by design » des systèmes d’information et garantir la confiance des organisations dans le numérique."Dans des environnements numériques de plus en plus exposés à des risques de cyber attaques et soumis à des contraintes réglementaires extrêmement fortes, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé ou dans les organismes publics, EBRC et Wallix veulent donner les moyens aux entreprises et organisations d'établir une stratégie de cyber-résilience", peut-on lire dans un communiqué.