Wallix : KARDHAM DIGITAL S'APPUIE SUR WALLIX GROUP POUR GERER LES SERVICES DE CYBERSECURITE DE SON OFFRE « KARDHAM CYBER BUILDING »

Une solution pour répondre aux enjeux de transformation numérique de l'immobilier d'entreprise

La filière immobilière a engagé depuis quelques années sa mue digitale, tournée vers une révolution des usages et centrée sur les services et l'intelligence au cœur du bâtiment. Pour accompagner au plus près ses clients (entreprises publiques, privées, grands comptes, PME, startups, etc.), Kardham Digital, première ESN dédiée aux technologies digitales appliquées à l'immobilier d'entreprise, vient de lancer Kardham Cyber Building, première et seule offre intégrée du marché dédiée au smart building et capable de porter, d'adresser et d'opérer les trois piliers de la chaîne de valeur : simplification du parcours de l'utilisateur, pilotage énergétique et pilotage cyber-sécuritaire du bâtiment. Kardham Cyber Building assure ainsi la qualification, l'ingénierie, la production et l'exploitation de la solution regroupant technologies smart office (aménagement AV des espaces/solutions logicielles), technologies smart building (IoT/Building Operating System, conciergerie digitale), et les services managés de cybersécurité (design/exploitation/maintenance d'un SOC - centre opérationnel pour la détection d'incidents de sécurité) proposés par WALLIX Group.

Un partenariat inédit pour la cyber-protection des bâtiments tertiaires

Dans le monde du bâtiment intelligent, les promesses des technologies sont à la hauteur des menaces. Les avancées technologiques permettent de construire des immeubles plus performants et plus intelligents mais intrinsèquement plus vulnérables.

Pour répondre aux enjeux de cybersécurité, Kardham Digital s'associe à WALLIX Group, leader Européen de solutions logicielles de cybersécurité et expert de la protection des identités, des accès et des données. Ce partenariat permet d'apporter aux usagers des bâtiments des services numériques de confiance avec la capacité à répondre aux exigences règlementaires de gestion des risques IT et en matière de respect des données personnelles (RGPD). La solution globale de cybersécurité de WALLIX transforme les bâtiments intelligents en zone de mobilité et de confiance. En s'appuyant sur WALLIX Bastion pour contrôler les accès aux systèmes informatiques en interne ou à distance, sur WALLIX Trustelem pour fédérer les identités numériques et sur WALL4iOT pour sécuriser la convergence des réseaux IT et OT/IoT, Kardham Digital bénéficie d'une solution globale de cybersécurité capable d'accompagner en toute confiance la transformation digitale des bâtiments de ses clients. Cette solution permet également de remonter en permanence les données concernant l'utilisation des nouveaux services du bâtiment intelligent et des objets connectés qui s'y trouvent dans un big data. Ces données sont ensuite exploitées au travers d'un outil d'analyse afin de détecter les incidents de sécurité et de prévenir les attaques potentielles.

« L'attractivité des talents, l'éco-responsabilité et la cybersécurité sont les trois enjeux de la transformation digitale des bâtiments. Ils contribuent tous les trois de manière égale à notre vision de ce que doit être le bureau de demain. Notre mission est d'offrir à nos clients une solution capable d'attirer et de fidéliser leurs collaborateurs ; il s'agit aussi d'optimiser leur problématique énergétique dans un contexte de prise de conscience accrue des enjeux environnementaux ; enfin, nous nous devons de protéger leur capital : leurs collaborateurs, leurs données, leurs bâtis. Il fallait ainsi une solution à la fois suffisamment durable et agile pour concilier le cycle de vie long de l'immobilier et celui très court de l'IT ; une solution qui permette de donner des éléments de mesure dans un contexte de rationalisation des dépenses. Autrement dit, une solution innovante et holistique et c'est ce à quoi répond Kardham Cyber Building », souligne Roman Coste, Directeur Général du Groupe Kardham.

« Selon certaines études, les objets connectés devraient avoisiner les 25,1 milliards en 2021, des objets de plus en plus sophistiqués, de plus en plus prometteurs mais aussi de plus en plus fragiles. Car toutes ces adresses IP collées à chaque objet connecté sont autant de failles dans le système informatique du bâtiment. Et aujourd'hui, quand on parle de bâtiments ready-to-service, malheureusement on parle aussi de bâtiments ready-to-be-hacked. Nous sommes fiers de nous associer à un acteur leader, connu et reconnu sur son marché comme WALLIX Group pour proposer une solution pérenne qui nous permette de préserver la confiance dans les services numériques offerts par l'immobilier tertiaire », précise Pascal Zératès, Directeur Général de Kardham Digital.

« Nous avons construit depuis septembre 2019 une practice industrie dont l'objectif est d'embarquer la cybersécurité dans les environnements et les équipements industriels par conception. Le partenariat avec Kardham vise à transformer les bâtiments intelligents, véritables plateformes d'objets connectés, en bâtiments de confiance d'un nouveau genre. Il s'agit de permettre aux usagers de bénéficier d'un environnement numérique agile et mobile dans une bulle de confiance assurée en permanence contre les risques de cyberattaques. C'est le rôle de WALLIX d'offrir aux professionnels du bâtiment les moyens de sécuriser l'avenir numérique de leurs locataires. Grâce à cette alliance, nous créons avec Kardham les bases d'un nouveau type de bâtiments intelligents. Il est temps de repenser nos bâtiments 'privacy by design' », déclare Jean-Noël De Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group.