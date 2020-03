Wallix : WALLIX SOUTIENT LES ENTREPRISES DANS LA MISE EN PLACE DE LEUR PLAN DE CONTINUITE DE SERVICES

Paris, le 17 mars 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur Européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) se mobilise pour accompagner ses clients, ses partenaires et toutes les entreprises qui se doivent d'assurer un plan de continuité de services en raison de l'épidémie Covid-19. Les accès à distance des collaborateurs et des prestataires externes sur les systèmes d'informations deviennent une priorité pour le maintien de l'activité des entreprises. Ces accès ne doivent aucunement se faire au détriment de la sécurité informatique et laisser le champ libre à des cyberattaques profitant de la fragilité de nos organisations.

Pendant toute la période de crise sanitaire que nous traversons, WALLIX propose la gratuité des licences d'accès à distance de sa suite logicielle de gestion des comptes à privilèges WALLIX Bastion. L'ensemble du catalogue de solutions et toute l'expertise technique de WALLIX seront également adaptés pour répondre à l'urgence de la sécurisation des accès aux Systèmes d'Informations et aux applications des collaborateurs travaillant à distance.

" Il est de notre responsabilité de veiller à la protection des accès et des données des entreprises qui mettent en place un plan de continuité de services avec des accès à distance pour le télétravail, sur leur système d'information, sur leurs systèmes industriels et leurs usines. Ne laissons pas cette pandémie terrestre générer une pandémie numérique, et les entreprises déstabilisées par des cyberattaques ! Nombre de nos clients sont des Opérateurs de Services Essentiels, des établissements de santé ou des entreprises aujourd'hui totalement numériques. Il est indispensable de les accompagner dans les jours et les semaines particulières à venir, nous nous engageons à leurs côtés. Nous avons aujourd'hui la capacité d'assurer un support 24h/7j partout dans le monde et de seconder nos partenaires dans la mise en œuvre de services managés afin d'avoir la réactivité nécessaire pour répondre en peu de temps aux urgences des clients. Toutes les équipes WALLIX basées en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique de Nord et dans le monde entier sont mobilisées pour accompagner nos utilisateurs, nos clients et partenaires ; un numéro et un service d'urgence ont été mis en place pour faire face à toute situation. Les équipes sont à l'œuvre pour soutenir la résilience des entreprises qui traversent durement cette crise. Nous nous joignons enfin à toute la profession Cyber en coordination avec le Groupement Hexatrust et nos partenaires dans le monde entier pour contribuer au rétablissement d'une situation saine dans le digital, comme dans la vie réelle, avec l'éthique et l'engagement que requièrent notre mission.", déclare Jean-Noël De Galzain, PDG de WALLIX Group.

Les solutions et services proposés par WALLIX pour sécuriser la mise en œuvre du télétravail dans les trois grands domaines de contrôle des accès des utilisateurs au Système d'Information des entreprises :

· Sécurisation des accès à distance (télétravail) aux systèmes "critiques" des entreprises pour les utilisateurs à privilèges,

· Sécurisation et authentification forte pour les accès aux applications des entreprises pour les collaborateurs à distance,

· Sécurisation totale des postes de travail dont les postes personnels pour des accès à distance aux "applications autorisées" des entreprises et en appliquant le principe de "moindre privilèges".

WALLIX Bastion : suite logicielle de sécurisation des accès à privilèges pour le contrôle des actions réalisées sur le Système d'Information (SI). WALLIX Access Manager est l'interface dédiée à la prise en main à distance des accès du SI permettant aux prestataires externes ou aux collaborateurs de se connecter à distance et en toute sécurité. Plus de 80% des cyberattaques passent par les comptes à privilèges, la possibilité de contrôler et gérer ses derniers à distance est cruciale dans la mise place du télétravail.

L'initiative de WALLIX est de proposer des licences gratuites de WALLIX Access Manager pendant la période de pandémie.

WALLIX Trustelem : plateforme de services pour unifier, sécuriser et simplifier les accès des utilisateurs à leurs applications d'entreprises. Cette solution permet de bloquer les attaques en renforçant la sécurité des identités et des accès avec la garantie d'une authentification adaptée en fonction de l'usage et du type d'application utilisée. Selon le niveau de criticité de l'application sollicitée en étant en télétravail, le collaborateur devra confirmer ses accès à plusieurs reprises.

WALLIX BestSafe : solution de protection des endpoints (postes bureautiques ou PC personnel lors du télétravail) en élimant les risques liés aux utilisateurs surprivilégiés et évitant la propagation des attaques par malwares. WALLIX Bestsafe met en place une politique du «zéro» administrateur local en accordant des droits spécifiques à chaque collaborateur et en répartissant les privilèges non pas sur ces derniers, mais sur les applications dans un contexte de sécurité adapté. Les collaborateurs peuvent utiliser leur PC personnel et accéder à distance aux applications de l'entreprise sans compromettre sa sécurité.

