Wallix : nomination d'une DRH et plan de recrutement

20/11/2018 | 10:08

Wallix annonce la nomination de Delphine Schoffler au poste de directrice des ressources humaines groupe, avec pour première mission de renforcer les équipes commerciales, marketing, R&D et innovation, en France et à l'international.



Pour atteindre son objectif de devenir l'un des leaders européens de la cybersécurité et soutenir son expansion à l'international, Wallix ouvre une cinquantaine de postes. Comptant aujourd'hui 110 collaborateurs, il prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2021.



Parmi les postes à pourvoir, on compte des business developers, des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs avant-ventes, des chercheurs en cybersécurité et en cryptologie, des consultants techniques, des chefs de projets, des développeurs informatiques et des DevOps.



