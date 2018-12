Wallix : partenariat avec EBRC en protection informatique

20/12/2018 | 12:02

Wallix Group indique avoir conclu un partenariat avec EBRC (European Business Reliance Centre), dans le but d'établir une protection 'by design' des systèmes d'information et garantir la confiance des organisations dans le numérique.



Dans des environnements numériques de plus en plus exposés à des risques de cyber attaques et soumis à des contraintes réglementaires extrêmement fortes, elles veulent donner les moyens aux entreprises et organisations d'établir une stratégie de cyber-résilience.



'En établissant ce partenariat, les deux entités contribuent à renforcer la confiance digitale en mettant à la disposition des organisations une solution de cybersécurité simplifiée pour assurer leur mise en conformité avec l'ensemble des règlementations', expliquent-elles.



