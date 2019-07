WALLIX : LCM reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 23 euros sur Wallix après l’annonce de l’acquisition de Trustelem, spécialisé dans la gestion des accès dans le cloud (IDaaS). Le bureau d’études explique que la solution concerne l’ensemble des utilisateurs du système d’information de l’entreprise, et non pas seulement les administrateurs systèmes, principale cible du groupe sur les sujets de gouvernance des comptes à privilèges.Elle ouvre donc plus largement la porte auprès des DSI ou des Directions métiers, et des opportunités intéressantes en termes de cross-selling devraient en résulter.Selon l'analyste, le retour sur investissement devrait ainsi être rapide et l'impact de l'acquisition pourrait même être relutif dès l'exercice 2020.